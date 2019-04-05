'Cumhur İttifakı seçimi kazanmıştır'

‘Bu seçimi Cumhur İttifakı kazanmıştır’ diyen Akçay, “Hedeflerden biri MHP ve AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlıkları sayısını artırmaktı. Bu maksatta gerçekleşti. MHP, belediye sayısını 125’ten 236’ya çıkardı. Şimdi itiraz süreçleri var her parti bakımından. Onlar da neticelenince bir büyükşehir on il belediyesi, bu sayı artabilir de” ifadelerini kullandı. Akçay, “Bir aday Anıtkabir’e gidip şeref defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imzalar mı? Bu ne hadsizliktir? Hem kamuoyunu hem YSK’yı, il ve ilçe seçim kurullarını baskı alma gayreti içerisindedir. Demokrasiye de sandığa da saygısızlıktır. Bu hırçınlık niye? Acaba diyorum İstanbul, Ankara’da bunlar bir seçim hileleri yaptılar da bunların ortaya çıkmasından mı korkuluyor” diye konuştu.