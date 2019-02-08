Cumhur İttifakı’na genişleme kararı

Güneydoğu öncelikli olmak üzere diğer iller de adayların kesinleşeceği 3 Mart’a kadar değerlendirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün gerçekleştirdikleri zirvenin ardından Cumhur İttifakı’nın genişletilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Öncelik Güneydoğu Anadolu illerinde olmak üzere nerelerde Cumhur İttifakı’nın hayata geçirilebileceğine bakılacak.

ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Erdoğan ile Bahçeli’nin önceki gün Beştepe Başkanlık Külliyesi’nde gerçekleşen 45 dakikalık görüşmesinde, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde uygulamasına yönelik yeni kararların alındığı öğrenildi. 30 büyükşehir için uygulanan Cumhur İttifakı’nın, başka illeri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğinin ilkesel olarak konuşulduğu, bu kapsamda her iki liderin de bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Bu kapsamda AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile MHP’de de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı detaylı bir çalışma yapacak..