Cumhur İttifakı’nda ilçeler için geri sayım
MHP ile yürütülen Cumhur İttifakı kapsamında değerlendirilen bazı büyükşehirler dışında tüm illeri açıklayan AK Parti’de ilçelere yönelik çalışmanın da büyük oranda tamamlandığı belirtiliyor.
- ŞERİFE GÜZEL
Başkan Erdoğan’ın programına göre ilçelerle ilgili açıklamanın önümüzde hafta yapılabilir. Ankara’da Etimesgut ve Polatlı’yı elinde bulunduran MHP’nin, yine bu ilçelerde devam etmesi üzerinde duruluyor. Üçüncü bir ilçe olarak Gölbaşı üzerinde de değerlendirme yapıldığı ifade ediliyor. İstanbul’da da MHP’nin başkan adayının kendilerinden gösterilmesini istediği ilçelerin olduğu belirtiliyor. Mersin ve Adana gibi MHP adayının destekleneceği illerde, mevcut durumda ilçeler hangi partideyse o partinin adayıyla devam edilmesi eğiliminin sürdüğü ifade ediliyor.
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