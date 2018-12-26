Cumhur İttifakı’nda 30 ilçede müzakere 

AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı’nın yerel seçimde hayata geçirilmesiyle ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindi. 30 büyükşehirde gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varılan ittifakın detaylarıyla ilgili görüşmelerde 30 ilçe üzerinde müzakerelerin sonuçlanma aşamasına yaklaştığı öğrenildi. AK Parti kulislerinde, ittifak kapsamında değerlendirilen illerin ilçeleriyle ilgili çalışmada da son aşamaya gelindiği dile getiriliyor. İlçelerle ilgili değerlendirmelerin, 2014 seçim sonuçlarına göre yapıldığı belirtiliyor. Özellikle MHP’nin elinde bulunan büyükşehirlerin ilçeleriyle ilgili “2014 sonuçları” üzerinden bir değerlendirmeye gidildiği ifade ediliyor.

ANKARA VE İSTANBUL

MHP’nin, adaylarını çekerek AK Parti’ye destek vereceğini açıkladığı büyükşehirlerin ilçelerinde ise “herkes elindeki ilçeyle devam etsin” ilkesinin yanı sıra, parti olarak güçlü olunan bölgelerden bazı ilçeleri istediği kulislerde konuşuluyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 30 dolayında ilçe ile ilgili müzakerede bulunulduğu ifade ediliyor. Bu ilçelerin, büyükşehirlerin merkezlerindeki MHP’nin potansiyelinin bulunduğu bölgeleri kapsadığı kaydediliyor. Müzakerelerin sürdüğü Ankara’da, AK Parti, şu anda MHP’de bulunan Etimesgut ve Polatlı’da MHP adaylarını destekleyecek. Bir önceki seçimde MHP’den AK Parti’ye geçen Gölbaşı’nın da yine MHP’ye bırakılabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca Akyurt ve Çubuk ile ilgili de değerlendirmeler ise sürüyor. İstanbul’da MHP’nin, Küçükçekmece, Şile üzerinde durduğu ve hangi adayla gidilmesi durumunda seçimin kazanılabileceğiyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği ifade ediliyor.