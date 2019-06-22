Cumhur İttifakı’ndan sandık ordusu  

Cumhur İttifakı cephesinde, yarın yapılacak İstanbul yenileme seçimleri için sandık başı görevlendirmeleri konusunda tüm hazırlıklar yapıldı. AK Parti, 31 bin 186 sandıkta görev yapmak üzere bir asil, bir de yedek olmak üzere toplam 62 bin 372 sandık kurulu üyesini belirledi. MHP’de de seçim güvenliği için 41 bin kişi görevlendirdi. Ayrıca gönüllü avukatlar da sandık başı nöbetinde kurul üyelerine eşlik edecek.

200 BİN MÜŞAHİD

İstanbul’da oluşturulan ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un koordinasyonunda çalışan Seçim Koordinasyon Merkezi, 31 bin 186 sandıkta görev yapmak üzere birer asil, birer de yedek olmak üzere, seçim deneyimi olan, toplam 62 bin 372 sandık kurulu üyesi belirledi. Partinin resmi temsilcisi olarak sandık kurullarında üye olarak görev yapacak olan bu kişilerin yanı sıra çoğunluğunu avukatların oluşturduğu 200 bin civarında da da gönüllü müşahide de eğitim verildi. Sandık başında görev yapacak bu kişiler, oylama öncesinde oy pusulası ve zarfların kontrolünden başlayarak, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oyların sayımı-dökümü, geçersiz oylar, hangi hallerde itiraz edileceği, ıslak imzalı tutanakların imzalanması gibi tüm sandık başı işlemlerini nasıl yapacaklarına ilişkin uygulamalı eğitim aldı.

HER OKULA İKİ AVUKAT

Sandık kurulu üyelerinin yanı sıra oy kullanılan okullarda en az iki avukat da görev yapacak. Büyük okullarda her katta bir avukatın olması şeklinde planlama yapıldı. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde görevlilere hukuki destek verecek.Sandık görevi sadece eğitimli görevliler ve avukatlarla sınırlı olmayacak. AK Parti, İstanbul milletvekillerinin zaten kendi bölgelerinde görevli olmalarının yanında, tüm milletvekillerine İstanbul için “sandık başı” nöbeti koydu.

VEKİLLER DE NÖBETE

Vekiller, görevli oldukları sandıkların başından gece tüm sayım işlemleri bitip seçim sonuçları ortaya çıkıncaya kadar ayrılmayacak. Oy sayımı bittikten sonra oy pusulalarının bulunduğu torbaların güvenli şekilde ilçe seçim kurullarına ulaştırılması da sıkı takip edilecek. Ekstra güvenlik tedbirinin alınacağı bu taşıma işlemi sırasında AK Parti görevlileri de seçim kurullarına ulaşana kadar takipte olacak. Sandık başındaki her türlü işlem kayıt altına alınacak. Sayım bitinceye kadar, torbalar bağlanıp mühürleninceye kadar gözden geçirecek, kabul etmediklerini kayıt altına alacak. Cumhur İttifakı’nın MHP kanadı da bu sefer sandığa daha fazla sahip çıkacağını duyurdu. MHP, 31 bin 126 sandık için 41 bin kişiyi seçim güvenliği amacıyla görevlendirdi.