Cumhur İttifakı’nda ortak liste kararı

AK Parti ile MHP arasında, Cumhur İttifakı’nın 30 büyükşehir dışındaki illerde de uygulanması yönündeki kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ardından yapılan görüşmede, ittifakın nasıl uygulanacağının çerçevesi üzerinde duruldu. Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede çalışmaların iki ayaklı olarak yürütülmesi benimsendi. Bu kapsamda, hem hangi illerde hangi partinin adayının kalacağı, hangisinin çekileceği konuşulurken, diğer taraftan da, ortak adayla yarışılacak illerde belediye meclis üyeliklerine yönelik listelerin nasıl verileceği konusunda ilerleme sağlanacak.

ORTAK HAREKET ETME

Görüşmede, karşı tarafın ortak hareket etmesi nedeniyle, AK Parti ve MHP’nin, belediye başkan adaylıklarında “ortak” davranmakla birlikte belediye meclis üyelikleri için her partinin bağımsız hareket etmesinin kayba yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı. AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı liste vermesi durumunda D’Hondt sistemindeki dağılıma göre “birlikte” giren partilere karşı dezavantajlı duruma gelineceği görüldü. Bunun üzerine ortak adayla girilen yerlerde belediye meclis üyeliklerinin de ortak liste olarak verilmesi durumunda, daha fazla belediye meclis üyesi kazanılma şansının ortaya çıkabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda da, büyükşehirler de dahil olmak üzere, ortak adayla gidilen her ilde belediye meclis üyeliklerinin de ortak liste ile verilmesi benimsendi.

FERMUAR YÖNTEMİ

Bu konuda her iki parti de çalışma yapacak. Mevcut belediye meclis üyeliği dağılımı üzerinden hareket edilecek. Şu anda AK Parti’nin kaç, MHP’nin kaç belediye meclis üyesi varsa, liste yapılırken bu sayıların korunmasına özen gösterilecek. Meclis üyeliklerindeki sıralama ise her ildeki duruma göre şekillendirilerek, “fermuar” yöntemi uygulamaya konulacak. Buna göre örneğin Ankara’da, büyükşehir olmasından dolayı ilçe belediye meclis üyeliklerinde listeler AK Parti listesi olarak hazırlanacak. MHP’li belediye meclis üye adaylarının isimleri, AK Parti listesi altında verilecek. Örneğin listenin 1. Ve 2. sırası AK Parti’li, 3. Sırası MHP’li, 5. Sırası yine AK Parti’li bir isimden oluşabilecek. Büyükşehirler dışındaki illerde de yine fermuar yöntemi il genel meclisi üyelikleri için uygulanacak.