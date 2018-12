Cumhur İttifakı’nı bozdurmayacağız

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın hassasiyetlerinin son seçimlerde tam manasıyla ortaya çıktığını belirterek, “Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabilir. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanını alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net her şey ortada. Biz tabii bu Cumhur İttifakı’nı bozdurmamak noktasında kararlıyız” dedi.

ÖNEM ARZ EDİYOR Erdoğan “Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz, kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Ama önümüzde tabii ayrıca zaman var. Çünkü burada Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem arz ediyor. Bu şekilde kendileriyle görüşeceğiz” diye konuştu. BİLGİLENDİRNME YAPILDI MİT Başkanı Fidan’ın ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiği iddiasına ilişkin Erdoğan, şunları söyledi: “Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada’ya ayrıldı ama Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım.” Askerlik süresiyle ilgili çalışmalar hakkında da Erdoğan, “Milli Savunma Bakanımız, bunun yanında Silahlı kuvvetlerimiz, başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarımız olmak üzere onlar çalışmayı yapacaklar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz” dedi. BAŞKAN SORULARI CEVAPLADI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hazreti Ali Camisi’nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Komşusunun cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden komşusu Kadir Turgut’un Üsküdar Şakirin Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erdoğan, “Merhum Kadir amcamızı kaybetmenin derin teessüfü içindeyiz. Uzun bir süredir rahatsızdı. Kadir amcamız benim hem dava arkadaşım hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farkı bizi dava ve yol arkadaşı olmaktan alıkoymadı. Böyle bir uyumumuz söz konusuydu. Rabbim taksiratını affetsin” dedi.