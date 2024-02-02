Cumhur İttifakı'nın Bursa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı! Aktaş: 18-0 olarak iade etmeye söz veriyoruz

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti ve ruhaniyetli bir şehir olduğunu söyledi.

Bursalıların, kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti'ye her zaman destek verdiğini belirten Aktaş, "Şahsımı 20 Ocak'ta Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladınız. İnşallah bugün 17 ilçe belediye başkan adayımızla birlikte bu emaneti 31 Mart akşamı sizlere 18-0 olarak iade etmeye söz veriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'm." diye konuştu.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları güçle Bursa'ya ulaşımda, sağlıkta ve eğitimde Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımları 20 yılda yaptıklarının altını çizerek "İnşallah bundan sonraki süreçte aynı destekle daha fazlalarını yapacağız ama 31 Mart tarihine kadar durmadan, yorulmadan bütün teşkilatımıza, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla cadde cadde, sokak sokak geziyoruz. Bundan sonraki süreçte de gezmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Büyükorhan Belediye Başkan adayı Kamil Turan, Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz, Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık, Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş, İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban, İznik Belediye Başkan adayı Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkan adayı Ali Özkan, Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol, Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer, Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkan adayı Bekir Aydın, Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci ve Yenişehir'de Belediye Başkan adayı Davut Aydın sahnede tanıtıldı.