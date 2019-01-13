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'‘Cumhur İttifakı’ seçimlerden güçlü çıkacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki aday tanıtım toplantısına katıldı.

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İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililer tarafından karşılanan Çelik, beraberindeki milletvekilleri ile MHP il binasına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Çelik, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Çelik “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için bunun tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin pozitif katkılarının yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim süreci. İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz; Cumhur İttifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. İllerde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, burada buluştuğumuz arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz ortak irade bu şekilde gerçekleşecek” dedi. 

İKİ İLÇE’DE MHP ADAY GÖSTERECEK

MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan parti olarak seçimlerde 2 ilçede aday göstereceklerini ifade ederek “Genel Başkanımızdan aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş’ta en yüksek oyu alarak, bayrağımızı inşallah dikeceğiz. 9 ilçede AK Parti’den adayımız çıkıyor, 2 ilçede MHP’den aday göstereceğiz. Ayrıca Büyükşehirde, Cumhur İttifakı adayı olan Hayrettin Güngör’ü destekleyeceğiz. Ülkücüler olarak en iyi bir şekilde bu seçimlere hazırlanacağız ve hiçbir il ve ilçeyi kesinlikle zillet ittifakına kaptırmayacağız” şeklinde konuştu.

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