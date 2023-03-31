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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta teröristlerle el ele yol yürüyenleri Cudi'ye Gabar'a gömeceğiz

Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem ateşi düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz. Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. 7'li koalisyonlarla, masa üstü, masa altı koalisyonlarla bu ülke nasıl geçmişte bir yere gidemediyse bugün de gidemez. Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun. 14 Mayıs'ta teröristlerle el ele yol yürüyenleri Cudi'ye Gabar'a gömeceğiz' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Deprem sadece düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Dünyanın birçok noktasından samimi taziye mesajları aldık. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz.

AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra, yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri, kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"67 BİNİN ÜZERİNDE KONUTUN YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

313 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı...

Şehirlerimizin birikimini hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla yapıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık.

Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla ve yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek, burada da aynısını yapacağız."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Nurdağı
  • Temel Atma Töreni

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