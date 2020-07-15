Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecekler

15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"(15 Temmuz'da) Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı

indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık."

"15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek." dedi.

Erdoğan "15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir." diye konuştu.