Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik

18 Aralık 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye, Afrika kıtasındaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açılarını daima reddettik.

Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Türkiye Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

(Afrika) Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz.

(Afrika ile) İkili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz.

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık.

Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. (Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, iş birliği potansiyeli olduğunu görüyoruz.

Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.

Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum.

1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir adaletsizliktir.

Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz.

İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız.