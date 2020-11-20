İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2020 Cuma / 4 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6085
  • EURO
    9,0264
  • ALTIN
    456.443
  • BIST100
    1319.45
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP, HDP, SP ve İYİ Parti'nin gizli anayasa çalışmalarına sert tepki
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP, HDP, SP ve İYİ Parti'nin gizli anayasa çalışmalarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD Expo Fuarı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların karanlık mahfillerle bir çalışma içine girdiği ortaya çıktı' dedi.

20 Kasım 2020 Cuma 12:03 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 12:17
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."

"Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."

"Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız."

"Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."

"Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı."

"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız."

"Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.