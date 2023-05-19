Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs'ın ruhunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir konuşma yaptı.

Burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Erdoğan, İstanbul Modern'in yeni binasının İstanbul'a ve tüm sanatseverlere hayırlı olması dileğinde bulundu.

İstanbul Modern'in artık kendileri için bir ulusal değil uluslararası niteliği olan bir müze olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Tabii bu uluslararası niteliğiyle birlikte burada Galataport'la adeta bütünleşen bir yapı ortaya koyuyor. Bu da İstanbul'umuz için, Türkiye'miz için ayrı bir zenginlik. Bundan dolayı özellikle Oya Hanım'a (İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı), Eczacıbaşı ailesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan tam 104 yıl önce Samsun'da başlayan Milli Mücadele'mizi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla Milli Mücadele'nin tüm gizli kahramanlarını burada hürmetle şükranla anıyorum. Milletimizin birliği ile ülkemizin bütünlüğünün korunması, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanması, ezanlarımızın semalarımızda hep yankılanması, istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bayramı olan 19 Mayıs'ın, mensubu olmaktan şeref duydukları aziz milletin işgal girişimleri karşısında direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tarihin, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, Anadolu'nun dört bir köşesinden yükselmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen vatanımızı işgalden kurtaran 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta yaktığı istiklal meşalesini 4 yılı aşkın çetin bir mücadelenin ardından 29 Ekim 1923'te son devletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilanıyla zirveye taşımıştı. İnşallah biz de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz."

- "ÇOK DAHA KARARLI BİR ŞEKİLDE KALKINMA HAMLELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Bununla ilgili çalışmalarını uzun süredir yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyerek milli geliri 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirmenin bunun hazırlığı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamı, ihracatı, turizmi, 3, 5, 10 kat arttırmanın da bunun bir hazırlığı olduğunu dile getirerek, "Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ne varsa hepsini tek tek tamamlayarak ülkemizi bugünlere hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü 85 milyon olarak hep birlikte ülkemize ve milletimize yakışır bir özgüvenle kutlayacağız." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip de icraatı en az yapılan işlerin başında kültür-sanatın geldiğini anlatan Erdoğan, "Bizden önceki medeniyetlerin mirasları olarak devraldığımız değerleri bir kenara bırakırsak, maalesef özgün kültür-sanat ürünlerinin ortaya çıkarmasında uzunca bir süre arzu ettiğimiz mesafeyi katedemedik. Bunun için hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hepimizin içinde yaşadığı şu İstanbul'un son bir asırdaki serencamını şöyle bir gözden geçirmek bile hakikati ispatlamaya yeterli." değerlendirmesinde bulundu.