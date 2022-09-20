Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan basını PBS Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satı başları;

- (Rusya-Ukrayna savaşı) 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor

- (Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim.

- Putin'le de Zelenskiy'le de görüşüyoruz. Bir liderin tarafında olmakla değil, her iki liderle görüşerek neticeye varmanın gayreti içerisinde olmamız lazım.

- Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu'nun ne Batı'nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır.

- (AB) Güçlü konumu olan Türkiye'nin oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması çok manidardır. İster istemez farklı arayışlara girme durumunda olabiliriz.

- Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi.

- F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız.

- Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok.