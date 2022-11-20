Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

TÜRK POLİS GÖREV GÜCÜ 2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPACAK

Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupasın'da güvenliği sağlamak için görev yapacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTI



2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayımın başladığı Katar'da sokaklar katılımcı ülkelerin bayraklarıyla donatılmıştı.

Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da hazırlıklar tamamlanmıştı.

Tüm detayların düşünüldüğü organizasyonun ilk maçında saat 19.00'da ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Turnuva 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

Katar 2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, yaptığı açıklamada, turnuvaya her bakımdan hazır olduklarını bildirmişti.