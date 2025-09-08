Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Hadisenin faili olan 16 yaşındaki şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

'İstiklalden istikbale Türkiye yüzyılını inşa edecek nesiller yetiştirmek' bu ilkeyle yürüttüğümüz yeni maarif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz

2002'de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 bin 944'e çıkardık, bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık

Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar liraydı, 2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır

Burada saymaya kalksak saatlerimizi hatta günlerimizi alacak daha nice çalışmayı, yeniliği, düzenlemeyi hayata geçirdik, bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz

Şartlar ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur. O yolda disiplinli bir şekilde çalışmak, öğrenmek ve sonuna kadar sebat etmektir