Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Eğer samimiysen gel Anayasa değişikliğini yapalım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böylesine güzel bir atmosferde gönüllerimizi kavuşturan Türkiye İlahiyatlar Derneği'ne kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin dört bir köşesinden salonumuza teşrif eden siz genç kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye İlahiyat Derneği teşkilatlanmasını tamamlayarak önemli işlere imza atıyor. Türkiye'de farklı illerde okuyan ilahiyat öğrencileri arasında iş birliği artırması yolundaki gayretler konusunda derneğimizi tebrik ediyorum. İlahiyatların adeta yokluğu teneffüs ettiği günler, dekan olduğu dönemi anlatıyor Ali Hocam.

Aynı şey imam hatiplerde. Tüm öğrencilerini kapı dışarı etmişler, öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi 1 milyon 300 bin öğrenci var. Üniversitelere başarı oranı yüksek şekilde dağılmalarını istiyoruz.

Siyasette de sivil toplumda da zaferin parolası vahdettir. Mesele asla sayı değildir. Asıl güç niteliktedir.

Asıl etki mücadeleyi örgütlü şekilde yürütmekle sağlanır. Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken dayanışma içinde hareket etmelidir.

Bugün hasbihal etmenin yanı sıra ödülleri de takdim edeceğiz. Buradaki her bir genç kardeşimizin başarısını, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önümüzü aydınlatan meşale olarak görüyoruz.

Vatana, millete ve ümmete hayırlı fertler yetiştirme çabasındaki herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

Gençlerimize ufuk ve vizyon kazandıran çalışmalara sahip çıkmak vazifemizdir. İlahiyat fakülteleri tarihi itibariyle sıradan yükseköğretim kurumları değildir. İmam hatipler gibi Türkiye'nin belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir.

İlahiyat fakültelerinin tarihi çarpıcı örneklerle doludur. Talebeler 4 yıl süreyle eğitim almıştır. İsmi ve müfredatı değişmiş, 1924'te kapatılmadan önce Süleymaniye Medresesi olarak hizmet vermiştir. Tekrar parti zihniyetinin karabasan gibi çöktüğü dönemin derin yaralar açtığı hakikattir.

Benim İmam Hatip'te İngilizce hocam, 'Ölü yıkamak için mi buraya geldiniz' diyordu. Bizim nereye varacağımızın farkında değildi.

Zincirlerin kırılması çok partili hayata geçmesiyle mümkün oldu. Kızımı İstanbul'dan Trabzon'a gönderdim. Bu çileleri çeken nice aileler var. Bunların hepsi mazi oldu. Daha sonraki süreçte ilahiyat fakültelerimiz baskı altında kaldı.

' 28 ŞUBAT KARANLIĞINA 2002 SEÇİMLERİYLE SON VERDİK'



Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır. 1000 yıl sürecek denen 28 Şubat karanlığına 3 Kasım 2002 seçimleri ile son verdik.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarı ile ülkemizde merkezinde demokrasinin, özgürlüklerin olduğu yeni bir dönemi başlattık. Türkiye'de sessiz bir devrimi gerçekleştirdik.