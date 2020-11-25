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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. İSEDAK Toplantısı açılış oturumunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. İSEDAK Toplantısı açılış oturumunda konuşuyor

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:54
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