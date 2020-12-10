10 Aralık 2020 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Değerli kardeşime, sayın Cumhurbaşkanıma özellikle bu zafer gününde vermiş olduğu mesaj nedeniyle şahsım ve heyetim adına çok çok teşekkür ediyorum. Zaferin başta bu işin liderliğini yapan kardeşime, onun şahsında tüm Azeri Türk kardeşlerime mübarek olmasını şahsım, heyetim, milletim adına ben de diliyorum, tekrar tebrik ediyorum.

Gerçekten 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse aynı şekilde Türkiye'deki kardeşlerini de sevinmiştir. Gerek şahsımızda gerek tüm milletimizin şahsında yaşanan bir sevinçti. Gerek hükümetimiz olarak gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Buna özellikle de yazılı, görsel medyanın da büyük kısmı aynı şekilde katıldı ve bu zaferi beraber sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler.

Şu anda bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik ve caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bu şekilde olurdu bunu gördük. Böyle bir zafere tebrik etmek, mübarek olsun demek herhalde bizim de görevimizdir. Rabbim bundan sonraki süreci inşallah başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi de nasip etsin.

Bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? 30 sene niçin Karabağ'da bu çile çektirildi? Bu Minsk üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Amerika, Rusya, Fransa niçin bu kadar bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Acaba bunu neticeye kavuşturamazlar mıydı? Kavuştururlardı. Daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladılar.

Bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Tabii zaman zaman bize de ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler, adımı attılar, adımı attıktan sonra zaten iş yürümeye başladı. İş yürümeye başladıktan sonra da biz burada sayın Putin'le görüşmeler yaptık. Aynı şekilde işin diplomasi bakanı Dışişleri Bakanım Mevlüt Bey yürüttü. Bu noktada istihbarat boyutu yürütüldü, savunma boyutu yürütüldü. Bütün bu çalışmalarla birlikte hava çok daha farklı gelişmeye başladı.

Ben burada sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam, gerçekten onun olumlu yaklaşımları da bu süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu. Bu arada yine kardeşimin az önce ifade ettiği platform konusunu doğrusu ben de çok önemsiyorum. Gerekirse altılı bir platform da oluşturabiliriz dedi. Bunu sayın Putin de kabullendi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içerisinde yer alabilir.

Böylece bölgesel barışı tesis edelim dendi. Şimdi bu bölgesel barışın bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı. Bugün de kardeşime söyledim, 'eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız'. Yeter ki adımla atılsın, bizim de kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Biz barışın güvercini olmak istiyoruz, kaldı ki Ermenistan halkına bir kinimiz yok, sıkıntı Ermenistan yönetimidir. Benim ülkemde Ermeniler var. Vatandaşlar hakkı elde eden var, etmeyeni var. Onları da biz kabul ediyoruz.

Burada tabii liderlikler çok önemli. Kalkıp da sen Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla burası artık devlettir ve biz burayı bu şekilde tanıdık deme hakkına sahip değilsin. Bunu kalkıp da Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun böyle bir şeyi Meclisinden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki siyaseti öğrenememişsin, devlet yönetimini de anlamamış. Nerde nasıl olur bilmiyor. Yarın belki bana kızacak, bu akşam da kızacak, ayrı mesele. Bunu söylemezsek görevimizi yapmış olmayız. Tabii bunu başaracağız. Artık Azerbaycan bu yeni oluşumdan sonra ben inanıyorum ki, çok ciddi altyapıyı, üstyapıyı, bölgede oluşturma adımlarını atacak.

Bu adımlarla beraber de süratle temennimiz odur ki, inşallah şöyle yaz mevsimiyle beraber yapılan yeni yollarda tabii öğrendiğim kadarıyla inşallah yollar yapılacak, demiryolları yapılacak, bütün yollarla beraber yani Nahçıvan'ı Zengilan'a, kuzeye hava değişecek. Bunları bitir de Şuşa'ya gelelim, orada beraber olalım dedik. Şuşa bir tarih. Onu yaşamak bizim için bir aşk. Gazilerimizin ruhlarını şad edelim. Bu kadar gazi verdik, şehitlerimiz var, gazilerimiz yaralı. Onlara Allah'tan şifalar diliyoruz. Şehitlerimiz bir şeye inanarak şehit oldular. Şehitlerimizin ruhaniyetini taltif etmemiz lazım. O ruhaniyetin elhamdülillah o mekânlarından bu sedayı bizim duymamız lazım. Duyar mıyız? Evelallah duyarız, çünkü onlar ölü değildirler. Bugün gazilerimizi görünce ayrıca mutlu olduk. Bu gaziliğin altında yatan bir şey var. Bu gazilik Karabağ'ı gerçek sahiplerine kazandırmak içindi.

Bugün biz ayrıca kardeşimle beraber altyapı, üstyapı bütün bunlara yönelik çalışmalarımızı yaptık. Bütün bulundukları yerlerde ne var ne yok hepsini yakıp yıktılar. Camileri yakıp yıktılar. Hatta bunlar kiliseleri de yakıp yıktılar. Bunları anlamak mümkün değil. Bütün bunlarla beraber yakılıp yıkılan yerlerin şimdi yeniden imarı da, inanıyorum ki, nasıl 20 yıl önce geldiğimde nasıl bir Bakü vardı bugün nasıl bir Bakü var, tamamen değişti. İşte bunu 20 yıl öncesinden bugüne getiren Azerbaycan yönetimi Allah'ın izniyle orayı da hiç gecikmeden 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir yere getirecektir. Bu kudret bu güç İlham gardaşımda var, çünkü bunu ispatladı.

Bugün kabir ziyaretlerinde Meclis başkanımız daha önceki başkanımız İsmail Bey 'Çok farklı bir Bakü gördüm'. İnanıyorum ki, şimdi biz bu yaz mevsiminde bile geldiğimizde inşallah Karabağ'ın nasıl değiştiğini göreceğiz. Bugün atılan imzalar sadece sembolik bazı imzalardır. Atılacak daha çok imzalar var. Bu imzalarla beraber inşallah Azerbaycan, Karabağ çok daha farklı bir şekilde yükselişine devam edecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Tekrar başarılarınızın artarak devamını diliyorum."

Aliyev'in yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı muharebenin ilk saatlerinden Azerbaycan'a desteğini göstermiştir. Onun beyanatları Azerbaycan halkı için çok değerliydi. Aynı zamanda bütün dünyaya 'Azerbaycan tek değil' mesajıydı. Bu mesaj dayanışmanın tecessümüydü. Azerbaycan davasında haklıdır. Biz uzun yıllar işgale son verdik. Türkiye gibi bizim kardeşimizin yanında olması bizi daha da ruhlandırdı, güç verdi.

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ülke yok. Bizim kadar birbirine bağlı olan, birbirinin her zaman yanında olan ikinci ülkeler yoktur. Bizi birleştiren hem ortak tarih, din, medeniyet, dil, edebiyat; aynı zamanda bizim siyasetimizdir. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürütüyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırdı. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye hakkı, adaleti koruyor. Ezilmiş halkların çıkarlarını müdafaa ediyor.

Bütün dünya Türk halkının zekasını, istidadını Bayraktar ile bir daha gördü.