Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7'li koalisyon 14 Mayıs'ta siyasi bir mevta olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, konuştu.



"7'Lİ KOALİSYON 14 MAYIS'TA SİYASİ BİR MEVTA OLACAK"

"Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacak. Kavgadan, kaostan başka hiçbir vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak, siyasi bir mefta olacak."

"MİLLETİMİZ 14 MAYIS'TA GEREKEN CEVABI VERECEK"



PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleri ile, onları üzerimize salan karanlık mahfiller ile yürünen yolun hayra çıkması imkansızdır.

Ekranları başında bizi izleyen milletim öyle inanıyorum ki, bu gerçekleri görüyor ve biliyor. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı da verecektir.

Anamuhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Yavru muhalefet nasıl tanımlıyor. Biz bunları milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki, vatandaşlarımız bunların farkına varsın. Hiçbir siyasi parti, terör örgütleri ile arasındaki mesafeyi net bir şekilde belirlemeden meşruiyet kazanamaz. Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var. CHP'nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.

"GİZLİ KAPILAR ARDINDA NE VAAT ETTİNİZ, NEYİN PAZARLIĞINI YAPTINIZ?"



PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını, parlamentoda ziyaret eden anamuhalefet partisi değil mi? Anamuhalefet partisi gizli kapılar arkasında onlarla ne görüştü, neleri vaat etti, nelerin pazarlığını yaptı? Biz suhuletle terör sorununu çözmek için her şeyi yaptı. Terörle mücadeleyi elhamdülillah Cudi'de, Bestler Dereler'de veriyoruz. Onları oralarda o mağaralara biz gömdük. Anamuhalefetin başı ne diyor? 'Demirtaş'ın suçu yok çıkaracağız.' diyor. Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük.

"BUNLAR KANDİL VE PENSİLVANYA'YA BAHAR GETİRİR"



Sana söz baharlar gelecek diyener, bu zihniyetle Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler. Bunların baharı milletimiz için kara kıştan beterdir. Tarihe düşmek adına ikazımızı yapıyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz.