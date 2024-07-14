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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması: ABD halkının yanında olacağız

ABD başkan adayı Trump'a yönelik suikast girişimini kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız' dedi.

14 Temmuz 2024 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması: ABD halkının yanında olacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağını kaydetti.

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