İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de... Yoğun sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.