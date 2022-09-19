Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

REŞAD EL-ALİMİ'Yİ KABUL ETTİ



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile de Türkevi'nde bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabulünün ardından Türkevi'nde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.

AMERİKAN YAHUDİ TOPLUMU ÇATI KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ



New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları Temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti.