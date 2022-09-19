İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3182
  • EURO
    18,3499
  • ALTIN
    985.784
  • BIST100
    3199.54
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları Temsilcileri ile bir araya geldi.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 20:58 - Güncelleme:
ABONE OL

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

REŞAD EL-ALİMİ'Yİ KABUL ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile de Türkevi'nde bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabulünün ardından Türkevi'nde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.

AMERİKAN YAHUDİ TOPLUMU ÇATI KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları Temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.