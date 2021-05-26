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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans görüşmesi yapacak. Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:05
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Hükümet Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.

O kritik görüşme öncesinde gözler bugüne çevrildi.

Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle görüşecek.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARI

TRT Haber'in haberine göre, Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan firmalarının yöneticilerine Türkiye'de yatırım gerçekleştiren uluslararası şirketlerin kazanımlarına dikkat çekecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Ardından, şirket temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayacak.

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