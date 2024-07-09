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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor: Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeydedir

ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'NATO'daki konumumuzu güçlendireceğiz. Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeydedir' dedi.

9 Temmuz 2024 Salı 09:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor: Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeydedir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Zirveden beklentimiz müttefiklerimizin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir."

"Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur"

"(NATO Liderler Zirvesi) Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız"

"Türkiye, NATO'nun misyonlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği ülkelerinin başında yer alıyoruz."

"KKTC bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Türk devletleri ile KKTC'yi tam üyeliğe taşıma gayretindeyiz"

"(Doha'daki ateşkes)Sabırla süreci takip ediyoruz. İstihbarat başkanımız,Dışişleri Bakanımız takip ediyor. İnşallah kısa zamanda beklediğimiz neticeyi alırız"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • NATO

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