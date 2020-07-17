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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

17 Temmuz 2020 Cuma 14:03 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 14:04
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