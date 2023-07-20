CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den uyardı: Yeni bir müzakere süreci söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs Türklerine zulmettiler. Kardeşlerimiz, ailelerinden, yurtlarından zorla koparıldı. Bu topraklarda korkunç katliamlara tanıklık ettik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türk'ünün özgür yaşama iradesini kıramadılar.

Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor

Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir