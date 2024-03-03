Başkan Erdoğan: İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hedeflerimizden kopmadık. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmıştık. Ocak ve şubat ihracat rakamlarımız oldukça iyi geldi.

Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Geçtiğimiz sene yüzde 4.5 büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık. Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.

Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan husustur. Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Fiyat istikrarından taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz.

Türkiye olarak son yıllarda elde ettiğimiz kazanımların arka planında siyasi istikrar ve güven ortamının korunması vardır.

