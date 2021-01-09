Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle bağlantılı eylemin fikir özgürlüğüyle alakası yok

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 14:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz."



"(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur."



"Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır."

"Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz."