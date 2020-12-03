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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bizim dönemimizde prangalarından kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.' dedi.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmasında "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz. Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur." diye konuştu.

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