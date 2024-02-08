Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: 6'lı masa denen proje yapıya fırsat verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İşte Adıyaman ilçe belediye başkan adayları;

- Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı

- Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.

* Adıyaman'a teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi güçlü şekilde bağrına bastı.

* Adıyaman 6'lı masa denen proje yapıya fırsat vermedi.

* Aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın (Kemal Kılıçdaroğlu) adını tahammül edemiyorlar.

* Muhalefetin hangi yalanlara sarıldıklarını önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz nefesi ziyan olarak görüyoruz.

* Cumhur ittifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını asla önemsemiyoruz. CHP'nin sorun çözmek gibi bir derdi yok.

* Gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var.

*Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir

* Sadece sorunlara odaklanan değil, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak vizyoner projelerle milletimizin karşısına çıktık.

* CHP gibi kapalı kapılar ardında, bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz