Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: 6'lı masa denen proje yapıya fırsat verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.İşte Adıyaman ilçe belediye başkan adayları; - Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan- Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut - Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy- Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş- Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç- Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Halil Fırat- Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut - Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.
* Adıyaman'a teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi güçlü şekilde bağrına bastı.* Adıyaman 6'lı masa denen proje yapıya fırsat vermedi.* Aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın (Kemal Kılıçdaroğlu) adını tahammül edemiyorlar.* Muhalefetin hangi yalanlara sarıldıklarını önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz nefesi ziyan olarak görüyoruz.* Cumhur ittifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını asla önemsemiyoruz. CHP'nin sorun çözmek gibi bir derdi yok.* Gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var.*Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir* Sadece sorunlara odaklanan değil, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak vizyoner projelerle milletimizin karşısına çıktık.
* CHP gibi kapalı kapılar ardında, bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz