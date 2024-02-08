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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: 6'lı masa denen proje yapıya fırsat verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adıyaman, 6'lı masa denen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz.' dedi.

8 Şubat 2024 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: 6'lı masa denen proje yapıya fırsat verilmedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İşte Adıyaman ilçe belediye başkan adayları;

- Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan

- Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut

- Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy

- Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş

- Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç

- Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Halil Fırat

- Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut

- Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.

* Adıyaman'a teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi güçlü şekilde bağrına bastı.

* Adıyaman 6'lı masa denen proje yapıya fırsat vermedi.

* Aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın (Kemal Kılıçdaroğlu) adını tahammül edemiyorlar.

* Muhalefetin hangi yalanlara sarıldıklarını önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz nefesi ziyan olarak görüyoruz.

* Cumhur ittifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını asla önemsemiyoruz. CHP'nin sorun çözmek gibi bir derdi yok.

* Gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var.

*Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir

* Sadece sorunlara odaklanan değil, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak vizyoner projelerle milletimizin karşısına çıktık.

* CHP gibi kapalı kapılar ardında, bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz

  • cumhurbaskanierdogan
  • adyamansecim
  • belediyetoplantisi

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