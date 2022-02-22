22 Şubat 2022 Salı 14:38 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Dakar Büyükelçiliğimizin kançılarya binasının ülkemize, milletimize ve Senegal halkına hayırlı olmasını diliyorum"

"Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım ileri taşıyoruz"



"Bölgesinde anahtar ülke konumunda olan Senegal ile, münasebetlerimiz mükemmel seviyede seyrediyor"



"Büyükelçilik binamızı, yeri ve mimarisi itibariyle Türk kültürünü ve köklü devlet geleneğimizi hakkıyla temsil eden bir yapı olarak görüyorum"



"Senegal'de yaşayan siz kardeşlerimizden, tarihiyle büyük, değerleriyle büyük, vicdanıyla büyük bir devletin vatandaşı olduğunuzu bilerek hareket etmenizi bekliyoruz"