3 Mart 2022 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü, kabiliyetimizi ne kadar üst düzeyde tutarsak, tüm Türkiye'deki hareket alanımız da o derece genişler"

"İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları, gözleri umut ve sevinçle parlayan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlayacaktır"



"Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir"



"Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler."

"28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ülkenin meseleleri konusunda dişe dokunur hiçbir teklif ortaya koyamıyor"



"Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."