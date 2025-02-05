Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Vatanımızın bekası, milletimizin istiklali uğrunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanları yetiştiren annelerimizi de kemal-i hürmetle selamlıyor, Allah onlardan razı olsun diyorum

23,5 yıldır zorlu, çetin, engebeli fakat bir o kadar da şerefli, önemli, hasbi bir yolda sabırla yürüyoruz

Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, tazeleniyor, kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Ne büyük bahtiyarlık ki bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor

Kongrelerimizde sadece teşkilat mensuplarımız değil aynı zamanda gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor

4 sene boyunca kadın kolları başkanlığı görevini örnek bir başarıyla yerine getiren Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir kardeşimize emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum

Bizim mücadelemiz şahsi ikbal, kişisel kariyer mücadelesi değildir, en tepeden en ücra birimine kadar hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz

Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz her birimiz sonunda Hakk'ın rızası ve halkın duası olan uzun ve yorucu olan maratonun koşucularıyız