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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakının adayı Tayyip Erdoğan

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık masa etrafında top çevirme ortaklarını idare etme devri bitti' dedi.

9 Haziran 2022 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

İzmir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. Bu şehir kendisini temsil edenler tarafından maalesef talihsizlikler yaşıyor.

İzmir'de davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak dövüşmeyi bırak. Lafla peynir gemisi yürümekten vazgeç. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte diyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran'ın ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Habire siz adayınızı açıklayın diyorsun.. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.

Az önce Efes 2022 tatbikatında Bahçeli ile beraberdik. Bahçeli defalarca aday olduğumu açıkladı .Daha ne istiyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme bay Kemal. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını yere eğdirme. Cesaretin varsa bugünden tez yok ya adaylığını ya da adayını açıkla. Siyaset samimiyet ve yürek işidir. Bu soruma cevap vermezsen ya yüreksiz ya da samimiyetsizsin demektir.

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