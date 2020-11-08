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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum' dedi.

08 Kasım 2020 Pazar 14:21 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 14:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."

"Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir."

"30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar."

"AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."

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