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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

  • AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
 
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, 22 ilin AK Parti milletvekilleri katıldı.
 
Programda, AK Parti'nin Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne'den 60 milletvekili yer aldı.
 
Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

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