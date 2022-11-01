Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

<p>AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.</p><p>Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/11/01/29315048.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/11/01/29315045.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/11/01/29315050.jpg'/>