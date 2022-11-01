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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AA1 Kasım 2022 Salı 15:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
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AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.

Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.

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