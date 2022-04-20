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Politika

Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılara asla göz yummayız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Kudüs'te ve Filistin topraklarında kutsallarımıza yönelik saldırılara asla göz yummayız. Kasıtlı yapılıyorsa işin içinde başka hesaplar var' dedi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:37
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bursa'da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısında şehit olan memurumuza rahmet diliyorum"

"Bizim güç kaynağımız milletimiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine izin vermedik, vermeyeceğiz"

"Suriye'den Ukrayna'ya kadar tüm yaşananlar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir"

"Coğrafyamız kan ağlarken tüm dünya ekonomik krizle uğraşırken 6+1'li muhalefetin tek yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir. Vatandaşlarımız 6'lı masanın her gün patlayan skandallarını pembe dizi gibi utanarak takip ediyor. Milletimiz o masayı kimin kurduğunu, hangi kirli pazarlıkların yapıldığını biliyor"

"Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Kudüs'te ve Filistin topraklarında kutsallarımıza yönelik saldırılara asla göz yummayız"

"Pençe-Kilit adı verilen harekatla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Bu harekat vesilesiyle Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü olmadığını, tek amacın sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu söylemek istiyorum."

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