Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe başkan adaylarını açıklıyor:

Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki



Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)



Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran



Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan



Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can



Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan



Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş



Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner



Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel (MHP Adayı)



Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal



Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek (MHP Adayı)



Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın



Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut



Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz



Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal (MHP Adayı)



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarını açıklıyoruz.

30 Ocak salı günü genel merkezimizin ek binasında seçim beyannamemizi milletimiz ile paylaşacağız.

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak.

Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum. AK parti her seçimde milletimizin karşısına güçlü programlarla çıkmış bir partidir. Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok. İç çekişmelerinden, ülke düşmanları ile iş birliği çabalarından programa vakit bulamıyorlar. Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. Terör örgütü güdümündeki partiyi ortak etmelerini saymıyorum bile.

Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz. Bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için yapmıyoruz.

"BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleri ile vakit geçiren, yüzü kızarması gerekirken şehri için hiçbir projesi olmaması ile övünen, sadece tabela değiştiren, insanların iradesine ipotek koyan, esersiz yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizin gönlünde yer etmiştir. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturduğu senaryoları tekrarlar.

Asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamasına izin vermeyeceğiz. Bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. Milletimizin huzuruna programlarımızla çıkıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. İşimizi düzgün yaparsak, enerjimizi milletimizin emrine verirsek, yalanla değil gerçek hizmetle milletin huzuruna çıkarsak, doğru olursak eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştığının bizim için önemi yok. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çeleceğini zannetsinler, biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya odaklanacağız.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ

Bir yandan seçime hazırlanırken ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 16 milyon emeklinin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Gelen talepler doğrultusunda bakanlarımızı talimatlandırmıştım. SSK ve Bağkur emeklilerimizin artışını memur emeklilerimizin seviyesine çıkarma kararı aldık. Yüzde 49.25 olarak uygulayacağız.

Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne zaman gururlanacak işler yapılsa bunlar rahatsız oluyor. Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. MB rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar.