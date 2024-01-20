Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor:

Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen



Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu

Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı

Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu



Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir



Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir



Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar



Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper



Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizi 31 Mart'ta temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta Murat Kurum'un da aralarında olduğu 27 ilimizin adaylarını tanıtmıştık. Cumhur İttfakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz illeri de açıkladık.

Bugün İstanbul'da AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı açıklıyoruz.

Amacımız kimi yerlere bizzat giderek kimi yerlere ilçe başkanlarımızı göndererek aday tanıtım toplantılarımızı tamamlamaktır.

Biz seçim dönemlerini tempoyu daha da artmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil.

Yahya Kemal ne diyor;

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer

Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

İşte biz böyle sevdik, böyle seviyoruz. Binlerce yıldır her cihangirin hayalini süsleyen İstanbul'a hizmet etmek bize de nasip oldu. Bu İstanbul'a hizmet etmek için 30 yıl önce milletimizin huzurunda karşımızda alt yapısı çökmüş, insanın hiçe sayıldığı bir şehir vardı. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılmıyordu. Ben Kasımpaşalıyım Haliç'in kenarında doğdum, büyüdüm ve Haliç ile beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki biz temizlemeye başladık o zaman bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibariyle 9,5 milyon metreküp pislik çıkardık. Bu çamuru bizler 9,5 km uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şimdikiler yapabilir mi?

Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, sokaklarını pislik götüren, trafikte insanların ömrünü tükettiği, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bize üzmekle kalmadı, üstlendiğimiz sorumluluğu hatırlattı. Bu görüntüyü bitirmek için imkanları seferber ettik. Bahanelerin arkasında saklanmak yerine İstanbullunun derdine derman olmaya odaklandık. Hamd olsun kısa sürede temel sorunların hemen hepsini hal yoluna koyduk. Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o ihmallere maruz kaldı. 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaydı yaşadı. İstanbul'un yönetimini devralanlar tuğla üstüne tuğla koyarak değil, temel atmama töreniyle başladılar. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince burası yeniden kokmaya başladı.

İSTANBUL DOĞRU TERCİHLE KENDİSİNE YENİ UFUK AÇACAK

Çevreye, insana dair meselelerin niçin öncelikli olduğuna dair fikirleri yoktur. Yeşil panolara bile tahammül edemeyip betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı açıktır. Deprem tehdidine karşı üzerine düşeni yerine getirmediği gibi bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarında ne hassasiyeti olabilir. Tek dertleri İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir. İstanbul bu zulmü, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul aklı da gözü de gönlü de başka yerlerde olanların yedeği olmayı hak etmiyor. Beceriksizlikleri hak etmiyor. İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.

En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de Yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir.