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Politika

Başkan Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı! Aliyev'i tebrik etti

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti. Ayrıca Başkan Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olduklarını vurguladı.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

MEMNUNİYETİNİ VE TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olduklarını vurguladı.

LAÇIN ŞEHRİ KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatına uygun olarak Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulmuştu. Azerbaycan ordu birliklerinin, söz konusu bölgelerdeki yeni konuşlanma noktalarına yerleştirilmesi ve gerekli mühendislik çalışmalarının yapılması yönünde faaliyetler sürdürdüğü belirtildi.

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