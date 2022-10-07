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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve gazeteci arasında güldüren diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir muhabirin sorularına cevap verdi. Aliyev'in 'Bu Sorosçu' diyerek şakalaştığı muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat et bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor.' dedi.

7 Ekim 2022 Cuma 00:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve gazeteci arasında güldüren diyalog
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'ya gitti.

Erdoğan, tüm dünyanın yakından takip ettiği zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan daha sonra Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Prag Kalesi'ne giriş yaptı. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet ederek ilerlerken Azeri basınına açıklamalarda bulundu.

"GAZETECİLERİ SATIN ALIYOR"

İlham Aliyev'in Azadlıq Radyosu muhabiri için "Bunlar Sorosçular" ifadesini kullanması üzerine Erdoğan ve Azeri gazeteci arasında renkli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat et bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor" diyerek göndermede bulundu

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