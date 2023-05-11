Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak - Altındağ mitinginde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun. Yolların kenarları gümbür gümbürdü. Önceki pazar günü başkent millet bahçesinde ayrı bir destan yazdınız. Ankara'mız çok güçlü bir duruş sergiliyor.

Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Sandıklar patlamalı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Sandıklar patlamalı https://t.co/j7HGrik2Ky pic.twitter.com/9qHB4IZCXf — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 11, 2023

MUHARREM İNCE YORUMU: YOLA DİĞERLERİ İLE DEVAM EDİYORUZ

Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarıl sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Neden çekildi anlamak mümkün değil, ne oldu da çekildi bilemiyorum. İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi https://t.co/j7HGrik2Ky pic.twitter.com/4OEouCDJbj — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 11, 2023

14 Mayıs, Kılıçdaroğlu'nun Bay Bay Kemal olacağı gündür. Vesayetçilerden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir. Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez.

"ALLAH'IN İZNİYLE YİNE BİZ GELİYORUZ"

Önlerine gelene makam mevki vadederek bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? İşte bu Selo, kimdir bu Selo? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo, şimdi Kılıçdaroğlu, diğerleri, bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine, başaramayacaksınız.

"BELKİ İSTANBUL'UN BELLİ SEMTLERİNDEN ALKIŞ ALABİLİRSİN AMA..."

LGBT gibi sapkın adımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletin evlatları bu ülkeyi sana teslim etmez. Bu CHP LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, o yanlarındaki yavrular, onlar da aynen sessiz kalarak kabul ediyor mu? Fakat AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye sızamaz, Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT gibi sapkın akımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden, Bay Kemal alkış alabilirsin. Ama bu milletin evlatları bu ülkeyi sana teslim etmez https://t.co/j7HGrik2Ky pic.twitter.com/znj6vSILdI — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 11, 2023

"SEVGİMİZ GİBİ ÖFKEMİZ DE MİLLETİMİZ İÇİNDİR"

Birileri bizi seçim döneminde havayı biraz germekle suçluyor ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Teröristler neler yapıyor, bunu konuşmuyorlar. Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim tıpkı sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez.

"ÇİRKİNLEŞEN TARAF KAYBEDECEĞİNİ ANLAYAN TARAFTIR"

Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine karar verin.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim. Çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır https://t.co/j7HGrik2Ky pic.twitter.com/pfYbaisYI5 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 11, 2023

Gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip oldular? sadece sosyal medya internet yeterli mi? Bizim gerçekleştirdiğimiz yatırım ve kalkınma hamlelerimiz bunu sağlıyor.

76 üniversite vardı, bu üniversite sayısını 208'e çıkardık. Ankara'da 2 tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısı da 4 bin küsür. Bay Bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok Bay Bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz.

Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Tüm isteklerinin başımızın üstünde yeri var. Tek bir şartımız var; ülkesine milletine değerlerine düşmanlık etmesin.

"BELEDİYECİLİK ADINA ANKARA'DA BU ZAT HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Belediyecilik adına Ankara'da bu zat hiçbir şey yapmadı, İstanbul da öyle, İzmir rezaleti. Pazar günü bunlara bir ders verelim, ardından da yerel yönetimlerde ders verelim.

Nice tuzakları, engelleri aştık. Zaman zaman sorunlar yaşasak da hızla bu sorunları çözerek yükselişe devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Savunma sanayindeki projelerimiz katlanarak büyüyor.