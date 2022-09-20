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Politika

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

20 Eylül 2022 Salı 17:11 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

Dün de birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Almanya Başbakanı Scholz

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