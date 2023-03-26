Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldırmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaraları hızla saramaya başladığımız bir sürece başladık. 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böyle büyük bir felaketi hızla sarmak herkesin yapabileceği bir şey değildi. Devletimiz ilk günden beri halkımızın yanındadır.

Dost ve kardeş ülkelerin destekleri elbette unutmayacağız. Felaketin büyüklüğü ve iklim şartları nedeniyle bir takım eksikliler yaşanmıştır. Bunların telafisi de yapılmıştır.

Bir yıl içinde 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri de sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız.

Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz çalışacağız. Kahramanmaraş'ı Hatay'ı Adıyaman'ı depremde zarar gören şehirleri yeniden ihya edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum.

Vatandaşlarımız yurtlarda farklı şehirlerde kalıyorlar. Buralardan bir an önce geri dönecekler. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla, geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla, tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin hızlanacağını düşünüyorum.

Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor, az hasarlı binalarda ufak bir tadilatla oturulabiliyor.

Ölen vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama yapacağımız kalıcı konutlarla bunu bir nebze azaltabiliriz.

Belediyelerimiz Ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem bölgelerini ilçe ilçe paylaştı. Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimizde ihmal edilmiyor. Ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşliğin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yapısı var.

Türkiye'nin yeni bir katılıma hazırlandığı bu dönemde böyle bir kucaklamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bizi yine yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.