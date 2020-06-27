27 Haziran 2020 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:13

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

* 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi.



* Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak.

* Planı 2,5 milyar liralık harcamayla hayata geçirdik.

* Ağustos ayında arıtılmış suların ilk deşarjı yapılacak.

* Açılacak tünelde yerli tünel açma makinesi 'Lale' var.

* Projede 1300'ün üstünde fabrika sisteme dahil olacak.

* (Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir.

* İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.

* Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız.



* Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız.



* Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz.



* Sanayi tesislerimizin büyük bir kısmı salgın döneminde de üretimlerini sürdürdü.

SALGININ EKONOMİYE ETKİLERİ

* İhracat verileri mayısa göre yüzde 25 fazla.

* Salgına rağmen ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerinde 520 yeni fabrika açıldı.



* Yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz.

* Salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum.

* Tüm öncü göstergeler, ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

* Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte karalıyız.

* Mart ayında başlayan, nisanda tüm ağırlığıyla süren, mayıstan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum.



KIDEM TAZMİNATI

* İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir.

* Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır.

* Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

