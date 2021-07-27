27 Temmuz 2021 Salı 18:40 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 18:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yapılan anlaşmalarla Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli.

Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendişeri iş insanlarımızla bir araya gelecekler. Bir çok konularu muhataplarıyla görüşecekler. Bizler de ilerleyen zamanlarda iade-i ziyaret gerçekleştireceğiz. Savunma, turizm, ekonomik, kültürel ve sağlık alanında neler yapabiliriz, bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. 10'a yakın anlaşma imzaladık.