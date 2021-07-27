İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5574
  • EURO
    10,1351
  • ALTIN
    495.098
  • BIST100
    1359.55
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuşuyor
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuşuyor

27 Temmuz 2021 Salı 18:40 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 18:59
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yapılan anlaşmalarla Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli.

Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendişeri iş insanlarımızla bir araya gelecekler. Bir çok konularu muhataplarıyla görüşecekler. Bizler de ilerleyen zamanlarda iade-i ziyaret gerçekleştireceğiz. Savunma, turizm, ekonomik, kültürel ve sağlık alanında neler yapabiliriz, bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. 10'a yakın anlaşma imzaladık.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.