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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından tarafından başkent Luanda'da resmi törenle karşılandı.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 13:17 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:54
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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